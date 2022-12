Nua, MC Mirella aparece na privada nos bastidores do 'De Férias com o Ex'

Em seguida, a cantora contou que chegou a discutir no programa por conta da sujeira no banheiro.

Na legenda, a cantora ironizou a sujeira do banheiro causada pelos participantes no reality show: 'Banheiro do dfcex era bem limpinho graças a Deus haahhahaha".

A funkeira que causou muito no reality show de pegação apareceu fazendo as necessidades fisiológicas na mesma foto em que a participante Julia Peixoto aparce ao fundo pelada, tomando banho.

MC Mirella apareceu nua e sentada na privada em uma foto dos bastidores do "De Férias com o Caribe: Salseiro VIP" publicada nesta sexta-feira (23).

