Noivado de Luan Santana terminou após cantor se reaproximar de Jade Magalhães, diz jornal

O fim do noivado de Luan Santana e Izabela Cunha parece ter um motivo: a reaproximação do cantor com a ex, Jade Magalhães, com que viveu junto por 12 anos.

Segundo fontes do jornal Extra, os dois teriam se reaproximado antes mesmo do noivado de Luan com Izabela chegar ao fim. O contato estaria sendo feito longe dos holofotes.

Luan ainda segue Jade nas redes sociais. Um tempo após o término do cantor ele chegou a esclarecer que não mantinha nenhum tipo de relação com a influencer, porém tinha vontade.

"Eu sigo ela no Instagram, acompanho o que ela faz. Não falo com ela, mas queria falar. Eu não teria problema nenhum em encontrar, conversar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela. Mas o momento em que ela está agora tem me deixado sossegado", disse na época.

Após Luan confirmar o término com Izabela, fãs dele com Jade causaram um alvoroço nas redes sociais e até comentaram nas publicações da influencer torcendo por uma reconciliação com o cantor.