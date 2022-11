No Catar, Antony volta a seguir DJ a quem engravidou enquanto era casado

O jogador da seleção brasileira Antony, de 22 anos, indicou uma reaproximação da ex, a DJ Gabi Cavallin, de também 22 anos, após os dois voltarem a se seguir no Instagram.

Em julho, Gabi perdeu o bebê que esperava do jogador, após 19 horas de parto. Antony viveu um caso com a DJ enquanto era casado com Rosilenny, mãe de seu filho de 2 anos.

O casamento do atleta chegou ao fim em meio à gravidez que se tornou pública na 11a semana de gestação, com direito a alfinetada da DJ na ex. “Se tivesse aceitado o fim não teria chegado a esse ponto. Sabia que ele estava comigo e que ele queria ficar comigo, e quis continuar com ele mesmo assim”. disse Gabi na época.

Após se afastarem, Antony e Cavallin levantaram rumores de reaproximação.