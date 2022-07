DJ que engravidou de jogador casado da seleção Antony perde bebê após 19h de parto

A DJ Gabi Cavallin perdeu o bebê que esperava do jogador da seleção brasileira Antony Santos. Nas redes sociais, ela fez um desabafo sobre o parto sofrido, que durou 19h, e a tristeza de ter perdido o filho, que se chamaria Lucca Matteo. Antony se envolveu com Gabi enquanto era casado com Rosilenny, mãe do seu filho de 2 anos.

“Achei que eu já sabia o que era dor, mas eu não sabia não. Só descobri quando tive que te dar adeus ontem, filho. Eu tentei, mesmo correndo risco de vida, eu disse para darem prioridade para você. Não me importei comigo em nenhum momento. Mas Deus quis assim. A gente nunca acha que vai estar dentro da estatística de ‘1 em 1 milhão’, mas dessa vez, estávamos”, começou Gabi.

“Mas sabe de uma coisa? Não acabou não. Só começou. Começou sua vida no céu, que é bem melhor que aqui embaixo. A mamãe te encontra aí logo logo. Até logo”. “Obrigada por lutar junto com a mamãe esses últimos quatro dias, e obrigada por esses quatro meses comigo. Cuida de mim aí de cima, a mamãe te ama demais. Um pedaço do meu coração foi com você, e o pedaço que sobrou aqui será pra sempre seu, onde eu vou te guardar. Te amo, pra sempre. Tenho um anjo só pra mim agora. E ele se chama Lucca Matteo.".

Após a traição e a gravidez virem à tona em junho, Antony e Rosilenny se separaram e o jogador teria mantido o romance com a DJ.

Durante a exposição do caso, Gabi acabou perdendo o contrato de anos que tinha com a produtora de funk GR6. O motivo teria sido porque ela se pronunciou sobre o bafafá sem consultar antes a produtora.