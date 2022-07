Manu Gavassi fala sobre explante de silicone dos seios: 'nunca me senti bem'

Em entrevista à revista Ela, do O Globo neste domingo, Manu Gavassi falou sobre o explante do silicone que realizou nos seios, tendência cada vez maior entre as mulheres. Fenômeno no Big Brother Brasil 2020, Manu vive uma nova fase na vida, na carreira, e isso se refletiu nas mudanças de hábitos e em seu corpo.

A cantora e atriz de 29 anos fez a cirurgia para retirada das próteses e conseguiu os seios naturais ‘de volta’, agora sem arrependimentos. “Coloquei silicone nova, aos 24 anos, num período em que eu queria me autoafirmar, 'agora sou mulher, gente. Cresci'. E, anos depois, pensei que eu nunca me senti bem com isso. Daí agora, mais velha, reverti, tirei e me sinto superbem”, declarou em entrevista à Ela, do Jornal O Globo.

Manu já tinha falado sobre as próteses no início de junho e afirmou “odiei ter colocado silicone”.

Turnê - Na entrevista, a artista que no ar na série Maldivas, da Netflix, falou sobre a turnê "Eu só queria ser normal", que deu início na sexta-feira. "Nunca me dei esse luxo (da dedicação completa à música), porque eu estava fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo. Até no momento atual estou com diferentes projetos, enquanto preparo a turnê".

Redes sociais - .Manu também passou a gastar bem menos tempo em frente às telas: "Enquanto estava on-line o tempo inteiro, eu era menos criativa, e menos eu, mais medrosa. Tinha medo de errar. Passei nove meses fora das redes”.

Transição capilar - Manu também falou sobre ter deixado os cabelos naturalmente cacheados voltarem. “Estou num movimento de questionar tudo. Por que me falaram que meu cabelo tinha que ser assim (alisado) e eu acreditei a vida inteira? Não ia amar usá-lo como era na infãncia?”, disse.

Romance - A artista também comentou o namoro com o modelo Jullio Reis. “Pela primeira vez, me vejo tranquilíssima, com outra pessoa tranquila, apaixonada, querendo estar junto, entendendo o que é amor. É mais simples do que ensinam, é maravilhoso”, contou.