Aos 8 meses de gravidez, Viviane Araújo é clicada com barrigão de biquíni em praia

Viviane Araújo aproveitou o fim de semana do jeito que mais gosta, no Rio de Janeiro, com muito sol e mar, a bordo de um biquíni na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Grávida de oito meses, ela exibiu o barrigão ‘estourando’ e aproveitou para se refrescar no chuveiro do local.

A triz de 47 anos chamou atenção dos fotógrafos no local. Ela estava acompanhada do marido, Guilherme Militão, e de amigos.