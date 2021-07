Nicole Bahls reage a vídeo de traição de Marcelo Bimbi: 'livramento'

Nesta quarta, vazaram as imagens que mostram o então marido a traindo com a influenciadora Marillya Gabriela, em viagem ao Acre.

No último fim de semana, Bahls anunciou o fim do casamento com o modelo. Na ocasião, ela disse que nada havia acontecido e desejou que o ex fosse feliz. "Desejo que ele seja feliz. Já estamos sem nos falar há 20 dias. Ele foi pro Acre trabalhar e não voltou mais", disse Nicole na ocasião.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.