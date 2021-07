Marcelo Bimbi traiu Nicole Bahls durante viagem; veja prints

Dessa vez, ela pede para levar uma amiga juntos com eles para beber e ele topa. No dia seguinte, ele questiona a Marília sobre o porque de ter ido embora. “Você dormiu, bebê. Não quis incomodar”.

Segundo o colunista Leo Dias, Marcelo traiu Nicole durante uma viagem ao Acre no início do mês.

Nicole Bahls anunciou o fim do casamento com Marcelo Bimbi no último fim de semana e o motivo da separação foi uma traição por parte do modelo.

