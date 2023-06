Neymar mergulha em lago interditado em mansão no Rio

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a obra promoveu desmatamento , quebra de rochas e desvio de um rio.

O jogador recebeu participantes do reality show da Genesis Experience, mas apenas ele entrou no lago.

Neymar Jr. mergulhou no lago artificial que está interditado em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira (23). A obra foi interditada por denúncia de Crime Ambiental no dia anterior.

