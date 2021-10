Netflix recontrata funcionária que acusou Dave Chapelle de transfobia

Em comunicado interno da empresa obtido pela Variety, o diretor-executivo da Netflix, Ted Sarandos, deu as diretrizes de como a chefia deveria lidar com o caso de Chapelle. Segundo o documento, ele é um dos artistas que mais gera audiência para a plataforma de streaming.

A suspensão dos três funcionários tinha levado Jaclyn Moore, produtora da série "Cara Gente Branca", também da Netflix, a anunciar seu desligamento da empresa nas redes sociais. Moore, que também é uma mulher trans, disse que não poderia continuar trabalhando na mesma empresa que Chapelle depois de ouvir as piadas transfóbicas de "The Closer".

Field havia acusado Chapelle de atacar a comunidade trans no seu stand-up mais recente, "The Closer". "Nossa existência é 'engraçada' para ele —e quando nós apontamos isso, somos os 'ofendidos'", escreveu ela no Twitter. Field ainda afirmou que Chapelle, que é negro, tentou jogar a comunidade trans contra outros grupos marginalizados.

