Narração de Renata Silveira conquista internautas e rende elogios

Ela é contratada do Grupo Globo desde 2020 e já comandou a transmissão de outras partidas do futebol masculino na televisão aberta e fechada.

Renata Silveira também já narrou as últimas Copas do Mundo, mas em outros espaços: na Rádio Globo, em 2014, depois de ganhar o concurso "Garota da Voz", e na televisão fechada, no extinto Fox Sports, em 2018.

No Twitter, a atuação de Renata foi muito elogiada pelos torcedores e fãs do torneio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.