Namoro de Taylor Swift e Joe Alwyn chega ao fim após 6 anos, diz revista; fãs se recusam a acreditar

Chegou ao fim o namoro de seis anos de Taylor Swift e Joe Alwyn, informou neste sábado (8) o site americano Entertainment Tonight.

O romance teria acabado algumas semanas atrás, de forma amigável. Segundo fontes, o término não foi dramático e este seria o motivo do ator britânico não ter sido visto nos shows da The Eras Tour, nova turnê da artista americana. “O relacionamento apenas seguiu seu rumo. É por isso que Alwyn não foi visto em nenhum dos shows”, contou.

Recentemente, uma fonte havia informado que o casal estava indo muito bem e que o relacionamento estava forte e sólido. Em 2022, surgiram rumores de que eles teriam ficado noivos, mas só contado para os mais íntimos.

Música e romance

O casal começou o relacionamento em 2016, de forma muito discreta, após uma série de relacionamentos super expostos da cantora.

Taylor confirmou que ‘Lavender Haze’, do seu novo álbum Midnights (2022), foi inspirada no seu sentimento de paixão e a proteção que os dois tiveram em manter as fofocas longe do romance. A faixa Sweet Nothing contou com contribuição de Alwyn sob o pseudônimo de William Bowery. Ele também participou dos álbuns Folklore e Evermore, nas faixas Exile, Betty, Champagne Problems, Coney Island e Evermore.

No álbum Reputation (2017), ela se inspirou também no romance para a música “Gorgeous”. Já no álbum Lover (2019), a música homônima fala sobre morar junto com o namorado na época em que o romance se tornou mais sério.

Fãs reagem

Nas redes sociais, fãs de Taylor Swift ficaram bem chateados com a notícia, confira a repercussão:

joe alwyn e taylor swift destruidores de lares como eles acham que vou crescer com pais separados pic.twitter.com/f9GzGpdpn7 — naluzoca (@folksromania) April 8, 2023

“taylor swift e joe alwyn terminaram o namoro depois de 6 anos e bla bla bla”

pic.twitter.com/e4FRHsOkMS — mari the eras tour (@folktrench) April 8, 2023

joe alwyn eu acho bom você aparecer em um show da the eras tour, aplaudindo e orgulhoso da taylor e ficando em um lugar de destaque só pra desmentir a mídia com essa história de término pic.twitter.com/3qOhhVal9h — lai (@aelinbegins) April 8, 2023