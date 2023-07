Namorada de Éder Militão revela que quase morreu após colocar silicone

"Não foi o silicone em si. Eu tive uma costela quebrada porque eu corro de kart. Eu tive uma corrida uma semana antes da cirurgia, quebrei a costela, não sabia que tinha quebrado. Aí depois de uns 15 dias que eu já tinha colocado silicone eu comecei a sentir muita pressão no peito, a gente feita a tomografia e deu que eu estava com embolia pulmonar", acrescentou.

Ao responder perguntas de seguidores, Cassia Lourenço, namorada do jogador Éder Militão, contou que quase morreu após colocar silicone. A estudante de moda teve anemia e embolia pulmonar depois do procedimento.

