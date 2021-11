Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, chora ao falar da cantora; veja vídeos

Visivelmente abalado, Murilo Huff, de 26 anos, caiu no choro em entrevista ao 'Fantástico', neste domingo (07), ao falar sobre a morte de Marília Mendonça, sua ex-namorada e mãe do filho Léo, de 1 ano e 10 meses. A cantora morreu nesta sexta-feira (05) em acidente aéreo, em Minas Gerais.

"O Léo tá bem, graças a Deus. Agora, ele tá com a mãe dela. Graças a Deus, ele é muito pequenininho e não entende. Eu sei que vai chegar o momento que ele vai sentir falta dela, mas essa dor que a gente tá sentindo ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade, mas essa dor, graças a deus, ele é pequenino para entender", disse ele ao falar do filho do casal.

Em seguida, Huff contou como se sente após a morte de Marília Mendonça. "Às vezes, é muito estranho. Eu não sei explicar. A gente tem uns lapsos que parece que tá tudo ok. Aí, lembra alguma coisa e é muito confuso. Foi muito de surpresa", desabafou.

"A gente faz muito pouco tempo que não estava junto, mas a relação foi muito boa. Todas às vezes que a gente teve algum tipo de atrito, vamos dizer que a gente precisou se afastar como casal, mas sempre nós respeitamos demais. Nunca paramos de se falar, principalmente, depois do Léo. Eu sempre respeitei ela muito como mãe e ela me respeitou muito como pai também, acima de qualquer coisa. A última mensagem que ela mandou pra mim, ironicamente, foi no dia que aconteceu [o acidente]. Ele tava indo pra casa da minha mãe e ela mandou mensagem pedindo pra cuidar dele, ficar de olho, porque ele tinha tomado vacina. Parece que ela tava despedindo porque falar, justamente, isso no dia que aconteceu", disse ele ao relembrar a última mensagem que recebeu da artista.

Murilo Huff e Marília Mendonça namoraram por quase quatro anos, mas terminaram em setembro deste ano. O pequeno Léo é fruto do relacionamento dos músicos.