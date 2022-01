Murilo Huff brinca com Maiara sobre rumores de reconciliação com Fernando

Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, não perdeu a oportunidade e brincou com a cantora Maiara sobre os rumores de que a sertaneja teria passado a noite com Fernando Zor, no mesmo quarto de um hotel em Florianópolis, nesta sexta-feira (7). MURILO FAZ TUDO pic.twitter.com/6LuRQKpfYl — ru (@arrobamem) January 9, 2022 “É o mesmo hotel ou não?”, perguntou Huff, durante uma live com Maiara e Gustavo Mioto no Instagram. “Eu tô querendo saber, não é nem pelas pessoas, é por mim”, explicou ele. Gustavo Mioto acrescentou: “A minha vida tem girado em torno dessa curiosidade, acho que é a mesma que a sua”, disse o cantor. Em seguida, ele perguntou: “É o mesmo hotel ou não é? É o mesmo quarto ou não?”. Aos risos, Maiara respondeu que estavam no mesmo hotel, mas não o mesmo quarto. Em nota divulgada neste sábado (08), a assessoria da cantora esclareceu a situação. “A cantora Maiara não reatou com o Fernando. Eles não estão mais juntos desde o Natal do ano passado. A dupla Maiara e Maraísa realizou um show ontem em Florianópolis e por terem amigos em comum, o ex-casal esporadicamente acaba se encontrando, o que não ocorreu ontem. Ambos estavam hospedados no mesmo hotel, em quartos diferentes. Por ser padrão de decoração, o cenário acaba parecendo similar. Detalhes: ao fundo a mala vermelha, a posição da toalha”, informou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.