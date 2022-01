Ex-BBB Gil lamenta situação do Brasil e alfineta Bolsonaro; veja vídeo

O ex-BBB Gil do Vigor, especialista em economia, lamentou a situação política e econômica do país e ainda alfinetou o governo Bolsonaro durante participação no programa ‘Altas Horas’ deste sábado (8).

“A gente tem que mudar na base, não acabar com os programas sociais, quando a gente se humanizar de todas as pessoas e acabar com a miséria do Brasil, acabar com a fome, ai independente de PIB, de crescimento, o Brasil vai estar melhorando.” @gildovigor



APLAUSOS #AltasHoras pic.twitter.com/l6msqenL7F — Central Gilberto (@centralgilberto) January 9, 2022

“Aprendi que há muitas variáveis que afetam os preços, que é a inflação. A inflação é o quê? O preço do cuscuz, o preço do arroz. Não é só taxa de juros”, exemplificou o pernambucano. “O discurso de um presidente vai gerar inflação. Se um presidente fala algo errado, nós temos investidores que estão de olho no Brasil.”, disse ele.

O ex-BBB mora nos Estados Unidos desde setembro do ano passado, onde realiza seu Phd (pós-doutorado) em economia na Universidade da Califórnia em Davis. Gil contou que geralmente é questionado por colegas estrangeiros sobre a atual situação econômica do nosso país.

“O Brasil está desandando muito em questões que não deveriam. O nosso cenário atual está muito incerto. Nos Estados Unidos, por exemplo, conversando com os meus amigos eles me perguntam por que o Brasil está desandando tanto na política”, relatou.

“Para colocar pessoas para cuidar do nosso país, elas precisam de preparo acadêmico. O mínimo necessário.”, opinou. “Precisamos de pessoas que pensem no pobre. Não adianta o Brasil ser o país com o maior PIB, taxa de crescimento, se tem pessoas na miséria, passando fome, morrendo.”, destacou ele.

“Como economista eu sei que coisas precisam ser feitas. Só cuidar de taxas de juros? Se o cenário político do Brasil não mudar, se a confiança do brasileiro nas pessoas que estão assumindo os cargos para nos representar não mudar, as coisas nunca vão pra frente.”, lamentou.