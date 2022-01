Globo de Ouro 2022 coroa 'Ataque dos Cães', 'Amor, Sublime Amor' e 'Succession'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os filmes "Ataque dos Cães", "Amor, Sublime Amor" e a série "Succession", da HBO, foram os principais premiados do Globo de Ouro, na noite deste domingo (9), numa edição marcada por controvérsias.

Não bastassem a incerteza e os riscos correntes da pandemia, a premiação, uma das mais importantes de Hollywood, teve um 2021 repleto de boicotes e polêmica por falta de representatividade na Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Isso resultou em um evento sem transmissão ao vivo, tapete vermelho ou celebridades --que recusaram o convite para estarem presentes. Os prêmios foram sendo anunciados no site da organização.

"Ataque dos Cães" ganhou a estatueta de melhor filme dramático, com seu retrato de um Oeste decadente e voltado a esmiuçar as crises particulares de seus personagens. O destaque para a linguagem cinematográfica também foi dado a Jane Campion, diretora do filme, premiada pela sua estética cheia de sutilezas.

Já Kodi Smit-McPhee levou o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel no longa, somando três Globos para o drama. Seu personagem é um dos mais ambíguos e misteriosos do filme.

"Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg, remake do clássico longa de 1961, levou o prêmio de melhor filme musical. As outras duas estatuetas para o longa foram para a jovem Rachel Zegler, de 20 anos e de ascendência latina, que ganhou como melhor atriz em filme musical, e para a atriz negra Ariana DeBose, como coadjuvante.

Andrew Garfield foi um dos destaques como melhor ator de musical por "Tick, Tick... Boom!", dirigido por Lin-Manuel Miranda, em que ele vive um compositor de peças musicais.

Will Smith, favorito para as categorias de atuação dessa temporada, por outro lado, levou a estatueta de melhor ator em filme dramático por "King Richard: Criando Campeãs", no qual interpreta o pai das tenistas Venus e Serena Williams. O destaque também pode ser um bom indício de suas chances de levar o Oscar.

Nicole Kidman arrebatou seu quinto prêmio de melhor atriz em filme dramático ao viver a adorada estrela da televisão americana Lucille Ball no filme "Being the Ricardos", lançado pela Amazon Prime Video, e que teve recepção morna O resultado foi um desencanto para os fãs de Lady Gaga, que concorria por "Casa Gucci".

"Succession", da HBO, a aposta segura entre as séries dramáticas, foi considerada a melhor, assim como Jeremy Strong foi considerado o melhor ator por seu papel na trama. A série também levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante com Sarah Snook, indicada pela primeira vez ao Globo.

Já "Ted Lasso", do Apple TV+, ganhou seu primeiro prêmio da noite com Jason Sudeikis, como melhor ator em série de comédia. Mas foi "Hacks" quem venceu o prêmio de melhor série de comédia, bem como Jean Smart recebeu a estatueta de melhor atriz na categoria por seu papel na série.

Ganhou uma estatueta de ator coadjuvante Oh Yeong-su, que faz o personagem idoso de "Round 6", série sul-coreana que se tornou a mais vista da Netflix no ano passado.

Michaela Jaé (Mj) Rodriguez foi considerada a melhor atriz em série dramática por "Pose", em que vive uma personagem que abriga jovens LGBTQIA+ que foram expulsas de suas casas. Ela se tornou a primeira atriz trans a ganhar um Globo de Ouro.

"Drive My Car", do japonês Ryusuke Hamaguchi, levou a estatueta de melhor filme em língua estrangeira, celebrando o favoritismo do diretor que também está na corrida ao Oscar.

"Encanto", da Disney, que já era a animação favorita à categoria, também foi premiada como a melhor. É uma vitória que também destaca a diversidade, considerando que a trama protagonizada pela família Madrigal se passa em uma Colômbia repleta de realismo mágico.

Sem o glamour característico, o anúncio dos vencedores ficou restrito ao site e redes sociais da premiação. Cada um dos prêmios foi revelado por membros da associação e de organizações relacionadas ao seu lado filantrópico. Esta, aliás, foi a faceta que o evento destacou na véspera e durante a cerimônia, divulgando valores e ações destinadas a instituições sem fins lucrativos.

Nessa tentativa de salvar a imagem do Globo de Ouro de alguma forma, a atriz Jamie Lee Curtis foi a única pessoa da classe artística que se manifestou a favor da associação. "Tenho orgulho de estar associada a eles neste empreendimento", afirmou.

O prêmio de melhor roteiro foi para Kenneth Branagh, por "Belfast", que conta a história de um menino que vive com sua família em meio às turbulências do final dos anos 1960 que sacudiram a capital da Irlanda do Norte.

Seis anos após "Birdman", Michael Keaton recebe um novo Globo de Ouro, desta vez como ator em minissérie, por "Dopesick". Kate Winslet ganhou como atriz em minissérie por "Mare of Easttown", elogiada por retratar uma detetive em uma pequena cidade americana. Mas foi "The Underground Railroad" o título considerado o melhor desta categoria.

O som impactante de Hans Zimmer em "Duna" levou a melhor entre as trilhas sonoras --é a terceira vez que ele leva o prêmio. As outras foram por "Rei Leão", de 1995, e "Gladiador", de 2000.

"No Time to Die", do último filme da franquia "007" com Daniel Craig, "Sem Tempo para Morrer", ganhou destaque como canção original, com a voz soturna de Billie Eilish desbancando o ritmo chiclete de "Encanto".

Ainda que com sua importância abalada, o evento ilumina alguns dos títulos mais badalados da temporada do cinema, além de coroar as séries que marcaram o ano --ao menos para o gosto do público. "Não Olhe para Cima", de Adam McKay, porém, dominou as redes sociais com memes no final de 2021, mas não ganhou prêmio algum.

*

OS VENCEDORES DO GLOBO DE OURO (sinalizados com asterisco):

CINEMA

Melhor filme (drama)

"Belfast", de Kenneth Branagh

"No Ritmo do Coração", de Sian Heder

"Duna", de Denis Villeneuve

"King Richard: Criando Campeãs", de Reinaldo Marcus Green

"Ataque dos Cães", de Jane Campion*

Melhor filme (comédia ou musical)

"Cyrano", de Joe Wright

"Não Olhe para Cima", de Adam McKay

"Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson

"Tick, Tick Boom!", de Lin-Manuel Miranda

"Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg*

Melhor animação

"Encanto"*

"Flee"

"Luca"

"My Sunny Maad"

"Raya e o Último Dragão"

Melhor roteiro

"Licorice Pizza"

"Belfast"*

"Ataque dos Cães"

"Não Olhe para Cima"

"Being the Ricardos"

Melhor diretor

Kenneth Branagh, por "Belfast"

Jane Campion, por "Ataque dos Cães"*

Maggie Gyllenhaal, por "The Lost Daughter"

Steven Spielberg, por "Amor, Sublime Amor"

Denis Villeneuve, por "Duna"

Melhor trilha sonora

"A Crônica Francesa"

"Encanto"

"Ataque dos Cães"

"Madres Paralelas"

"Duna"*

Melhor canção original

"Be Alive", de "King Richard: Criando Campeãs"

"Dos Oruguitas", de "Encanto"

"Down to Joy", de "Belfast"

"Here I Am (Singing My Way Home)", de "Respect: A História de Aretha Franklin"

"No Time to Die", de "Sem Tempo para Morrer"*

Melhor ator (drama)

Mahershala Ali, por "Swan Song"

Javier Bardem, por "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, por "Ataque dos Cães"

Will Smith, por "King Richard: Criando Campeãs"*

Denzel Washington, por "The Tragedy of Macbeth"

Melhor atriz (drama)

Jessica Chastain, por "Os Olhos de Tammy Faye"

Olivia Colman, por "The Lost Daughter"

Nicole Kidman, por "Being the Ricardos"*

Lady Gaga, por "Casa Gucci"

Kristen Stewart, por "Spencer"

Melhor ator (musical ou comédia)

Leonardo DiCaprio, por "Não Olhe para Cima"

Peter Dinklage, por "Cyrano"

Andrew Garfield, por "Tick, Tick Boom!"*

Cooper Hoffman, por "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, por "Em um Bairro de Nova York"

Melhor atriz (musical ou comédia)

Marion Cotillard, por "Annette"

Alana Haim, por "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, por "Não Olhe para Cima"

Emma Stone, por "Cruella"

Rachel Zegler, por "Amor, Sublime Amor"*

Melhor ator coadjuvante

Ben Affleck, por "The Tender Bar"

Jamie Dornan, por "Belfast"

Ciarán Hinds, por "Belfast"

Troy Kotsur, por "No Ritmo do Coração"

Kodi Smit-McPhee, por "Ataque dos Cães"*

Melhor atriz coadjuvante

Caitríona Balfe, por "Belfast"

Ariana DeBose, por "Amor, Sublime Amor"*

Kirsten Dunst, por "Ataque dos Cães"

Aunjanue Ellis, por "King Richard: Criando Campeãs"

Ruth Negga, por "Identidade"

Melhor filme em língua estrangeira

"Compartment No. 6", de Juho Kuosmanen (Finlândia)

"Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi (Japão)*

"A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino (Itália)

"Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar (Espanha)

"A Hero", de Asghar Farhadi (Irã)

TELEVISÃO

Melhor série de drama

"Succession"*

"Round 6"

"Pose"

"The Morning Show"

"Lupin"

Melhor série de comédia

"The Great"

"Only Murders In the Building"

"Ted Lasso"

"Hacks"*

"Reservation Dogs"

Melhor minissérie ou filme para TV

"Dopesick"

"Impeachment: American Crime Story"

"Maid"

"Mare of Easttown"

"The Underground Railroad"*

Melhor ator (drama)

Brian Cox, por "Succession"

Lee Jung-jae, por "Round 6"

Billy Porter, por "Pose"

Jeremy Strong, por "Succession"*

Omar Sy, por "Lupin"

Melhor atriz (drama)

Uzo Aduba, por "In Treatment"

Jennifer Aniston, por "The Morning Show"

Christine Baranski, por "The Good Fight"

Elizabeth Moss, por "The Handmaid's Tale"

Mj Rodriguez, por "Pose"*

Melhor ator (comédia)

Anthony Anderson, por "Black-ish"

Nicholas Hoult, por "The Great"

Steve Martin, por "Only Murders in the Building"

Martin Short, por "Only Murders in the Building"

Jason Sudeikis, por "Ted Lasso"*

Melhor atriz (comédia)

Hannah Einbender, por "Hacks"

Elle Fanning, por "The Great"

Issa Rae, por "Insecure"

Tracee Ellis Ross, por "Black-ish"

Jean Smart, por "Hacks"*

Melhor ator (minissérie ou filme para a TV)

Paul Bettany, por "WandaVision"

Oscar Isaac, por "Cenas de um Casamento"

Michael Keaton, por "Dopesick"*

Ewan McGregor, por "Halston"

Tahar Raheem, por "O Paraíso e a Serpente"

Melhor atriz (minissérie ou filme para a TV)

Jessica Chastain, por "Cenas de um Casamento"

Elizabeth Olsen, por "WandaVision"

Kate Winslet, por "Mare of Easttown"*

Cynthia Erivo, por "Genius: Aretha"

Margaret Qualley, por "Maid"

Melhor ator coadjuvante

Billy Crudup, por "The Morning Show"

Kieran Culkin, por "Succession"

Mark Duplass, por "The Morning Show"

Brett Goldstein, por "Ted Lasso"

Oh Yeong-su, por "Round 6"*

Melhor atriz coadjuvante

Jennifer Coolidge, por "The White Lotus"

Kaitlyn Dever, por "Dopesick"

Andie MacDowell, por "Maid"

Sarah Snook, por "Succession"*

Hannah Waddingham, por "Ted Lasso"