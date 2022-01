Ator de ‘Três é demais’, Bob Saget é encontrado morto aos 65 anos

O ator de ‘Três é demais’ e comediante Bob Saget, 65 anos, foi encontrado morto no seu quarto de hotel em Orlando, nos Estados Unidos, segundo o site TMZ. A causa da morte não foi revelada. Ainda segundo o site, em nota oficial do departamento de polícia de Orange County os detetives não encontraram sinais de drogas nno local, conforme informaram no Twitter. Na noite anterior, o ator havia apresentado um show de stand-up comedy em Jacksonville.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.