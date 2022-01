Bob Saget, Astro de 'Três é Demais', é encontrado morto em hotel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Bob Saget, de 65 anos, foi encontrado morto neste domingo (9), em Orlando, nos Estados Unidos. De acordo com o TMZ, ele estava hospedado no Hotel Ritz-Carlton e foi encontrado sem vida, em seu quarto, por um segurança. Segundo autoridades locais, após a chegada dos bombeiros, por volta das 16h, Bob foi dado como morto. As circunstâncias da morte ainda não foram divulgadas. Com um extensa carreira no universo das artes cênicas, Saget ficou altamente conhecido por interpretar Danny Tanner, na série "Três é Demais". Até o momento, outros atores do programa, como John Stamos, Mary Kate e Ashley Olsen, não se pronunciaram sobre o assunto.

