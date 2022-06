Naldo e Moranguinho falam sobre menáge após convite vazado: '12 anos de t***** gostosa'

"Isso aí prejudica porque é uma vacilação expor. Primeiro que nem se pode expor uma parada pessoal, um assunto privado. Não houve nada sem o consentimento dela, sem que ela soubesse. Eu tinha falado sendo claro, sendo maneiro, mas do outro lado só teve vacilação, do começo ao fim. E a gente vai continuar aqui namorando para caramba, são 12 anos de muita transa gostosa e vamos continuar na nossa", finalizou o cantor.

Moranguinho disse: "É o que a gente normalmente faz quando recebe um convite e não pode ir, não está a fim, e estava tudo bem. Só que somos pessoas públicas e acredito que a colega aí do outro lado deve estar necessitada de audiência, de like, curtida e seguidor. Está querendo se promover, então ela tinha que expor essa situação que é uma coisa nossa, de vida pessoal. Era só dizer 'não, muito obrigada'. Há outras formas de você ganhar audiência sem ser essa, não precisa fazer estardalhaço", disse.

Uma mulher divulgou na internet uma conversa em que o cantor Naldo Benny teria a convidado para fazer um menáge com a esposa, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho. Os famosos confirmaram o convite e falaram sobre o assunto no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.