Morte em show de Luísa Sonza: Família acusa produtora de negligência e polícia investiga o caso

A família de Alice Moraes, de 27 anos, que faleceu após passar mal no show de Luísa Sonza em Porto Alegre no último sábado, acusa a ‘Opinião Produtora’, responsável pelo evento, de negligência no atendimento à jovem.

Segundo Camila Rodrigues, que acompanhava Alice no show, o show havia começado há 30 minutos e a estudante de medicina veterinária havia bebido somente uma lata de cerveja, quando passou mal e foi ao banheiro. Em seguida, Camila recebeu uma mensagem de Alice informando que estava na ambulância, e foi ao local.

"Encontrei ela desacordada, sentada ao lado da ambulância numa cadeira branca deitada. Eu questionei para a enfermeira como ela tinha chegado ali e me mandado mensagem se estava desacordada, e a enfermeira relatou que ela própria escreveu a mensagem. Eles me falaram que encontraram ela desacordada no banheiro", disse Camila em entrevista ao “Bom Dia Rio Grande" (RBS TV).

Andréa Moraes, irmã de Alice, afirmou que questionou a enfermeira sobre a medicação e a checagem de sinais vitais da estudante, e ouviu que não seria necessário. "[Ela afirmou] que eles não podiam dar medicação para ela por ela ter feito uma bariátrica, que a gente tinha que tirar ela dali porque ela já estava há muito tempo e que precisava ir para casa dormir", disse.

Ao ver que a irmã já estava apresentando coloração arroxeada, ela questionou mais uma vez os profissionais da saúde. Eles tentaram uma manobra de ressuscitação, mas já era tarde.

Questionado sobre o assunto, o delegado responsável pelo caso, Alexandre Vieira, afirmou que é cedo para falar em negligência. "A família reclama do atendimento médico no local. Mas eu estou ouvindo as pessoas. Ouvimos familiares, os atendentes médicos, o pessoal da produção e é prematuro falar nisso [negligência] agora. As pessoas podem estar emocionadas com o episódio. Tem que formalizar tudo primeiro para ouvir uma manifestação nesse sentido".

. "A perícia não ficou pronta, isso demora um pouco", completou ele.

Também foi divulgado que a jovem sofria de problemas cardíacos, mas não é possível ainda saber o que ocasionou o óbito.

Em nota, a Opinião Produtora, organizadora do evento, afirmou: "Seguimos todas as exigências e protocolos de eventos. A produtora aguarda o desfecho da investigação para ter uma elucidação do fato. Seguimos à disposição para prestar maiores esclarecimentos".

A Transul, empresa responsável pela ambulância que prestou serviço no show, se pronunciou através de nota emitida pela assessoria jurídica.

Nota Oficial

A TRANSUL Emergências Médicas vem à público manifestar-se sobre atendimento ao evento cultural realizado na casa de eventos Pepsi On Stage em Porto Alegre, no dia 16/07/2022.

Foi realizada contratação de Ambulância de Suporte Básico - USB, conforme portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde, para atendimento ao evento das 17:00 às 05:00 horas. Por volta das 03:30 da manhã recebemos, dos seguranças do evento, solicitação de atendimento à 'Alice Moraes', 27 anos, que foi conduzida pelos mesmos até a ambulância.

Foi realizado atendimento na ambulância e regulação médica com objetivo de remover paciente para serviço de urgência e emergência. Logo após regulação inicial paciente evolui rapidamente com piora do quadro geral, entrando em parada cardiorespiratória, imediatamente iniciou-se atendimento conforme protocolo BLS (Basic Life Support) e foi acionado recurso de Ambulância com Suporte Avançado — USA para atendimento no local, sendo mantido protocolo de atendimento até o momento em que foi orientado cessar reanimação cardiopulmonar por médico da ambulância da SAMU presente na cena e quem atestou óbito da paciente. Posteriormente, foram comunicadas autoridades policiais sobre o fato.

Seguindo a legislação brasileira não nos é permitido fornecer dados pessoais, relatórios, exames ou boletins de atendimento da paciente, salvo para os seus representantes legais, autoridade policial ou ainda por ordem judicial. Lamentamos profundamente o desfecho do fato ocorrido e prestamos nossa solidariedade e condolências à família. Permanecemos à disposição para colaborar com o que for necessário para esclarecer fatos relacionadas ao atendimento. Nosso corpo jurídico, na pessoa do Dr. João Adriano Da Silveira Vianna