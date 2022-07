Atriz de 'Elvis' é encontrada morta aos 44 anos dentro do seu apartamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Shonka Dukureh, conhecida pelo seu trabalho no filme "Elvis", em cartaz nos cinemas, morreu aos 44 anos. Ela foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) em seu apartamento em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, a atriz foi encontrada sem vida dentro do seu quarto no apartamento.

Um dos filhos dela se deparou com o corpo da mãe e foi correndo ao apartamento de um vizinho em busca de ajuda, segundo a polícia. O vizinho ligou para o 911 por volta das 9h30 da manhã.

Até o momento, a polícia afirmou não existir suspeita de crime na morte da atriz. Os investigadores aguardam os resultados da autópsia antes que possam determinar a causa da morte.

O filme que conta a história do ícone do rock foi o primeiro trabalho da atriz nos cinemas, em que ela deu vida à cantora Big Mama Thorton. Ela fez dobradinha ao também interpretar a artista no videoclipe de "Vegas", da cantora Doja Cat.

"[Big Mama Thornton] foi realmente verdadeira com o que ela fez, muito honesta e [fez] música como ela se sentia. E eu poderia me relacionar totalmente com isso", falou a atriz, em uma entrevista.

"Eu estava muito focada e querendo realmente ter certeza de que estava prestando respeito, respeitando seu legado, seu espírito e tudo sobre o que ela trouxe para a música. Entendendo que sou capaz de fazer isso porque ela fez isso e lançou esse fundamento", continuou a atriz ao falar sobre o legado da cantora que interpretou nos cinemas.

Natural de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, a atriz se formou na Fisk University com bacharelado em teatro. Ela também fez mestrado em educação pela Trevecca Nazarene University. A atriz deixa dois filhos.