Morte de Tom Veiga é investigada pela polícia

A Polícia Civil está investigando a morte de Tom Veiga, o intérprete de Louro José, no 'Mais Você'. Sem vida, ele foi encontrado em sua casa na Barra da Tijuca, neste domingo (1). De acordo com o jornal Extra, a perícia no local foi acionada e as diligências estão em andamento.

Tom trabalhava ao lado de Ana Maria Braga há 20 anos. Antes disso, os dois atuaram juntos na Rede Record.

No mês passado, ele havia se separado da empresária Cybelle Hermínio após nove meses de casados. Esse foi o segundo casamento do ator. Em entrevista ao Extra, ela afirmou que não havia chance de reatar.

Tom foi casado por 14 anos com Alessandra Veiga, com quem tem uma filha. O relacionamento deles chegou ao fim em 2018.