Morre no Rio a Fundadora da Furacão 2000, Virgilaine Dutra

Morreu hoje (12) no Rio de Janeiro, Virgilaine Dutra, fundadora da Furacão 2000, produtora responsável por lançar grandes nomes do funk no Brasil.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento da sócia da Furacão 2000 e uma das responsáveis pelo movimento funk que conhecemos até hoje, Virgilaine Dutra", informou em nota a empresa que é uma das principais produtoras de funk no país.

Virgilane ficou famosa nos anos 70 e 80 com a dupla Irmãs 2000, ao lado da irmã Rejane Dutra, com quem estrelou a capa de um dos primeiros discos da Furacão 2000, o Black Soul Discotheque.

Ao lado de Rômulo Costa, de quem foi a primeira esposa, Virgilaine fundou a produtora que viria a lançar grandes nomes no gênero.

Virgilane deixa um filho, Rômulo Costa Júnior. O velório e enterro ocorrem no Cemitério de Inhaúma, no sábado (13) a partir das 13h30. Com informações do G1 Rio de Janeiro.