Morre a atriz Kirstie Alley, do filme 'Olha quem está falando', aos 71 anos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A atriz Kirstie Alley morreu nesta segunda-feira (5), aos 71 anos, em decorrência de um câncer, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por seus filhos através de nota publicada nas redes sociais da artista.

Famosa pelo filme "Olha quem está falando", Kirstie Alley descobriu um câncer agressivo recentemente, segundo a nota dos filhos, e morreu "lutando pela vida e cercada por sua família".

"A todos os nossos amigos, lamentamos informar que nossa incrível, feroz e amorosa mãe faleceu após uma batalha contra o câncer, descoberto recentemente. Ela estava cercada por sua família mais próxima e lutou com muita força, deixando-nos com a certeza de sua alegria infinita de viver e das aventuras que viria pela frente. Por mais icônica que ela fosse à tela, ela era uma mãe e avó ainda mais incríveis", diz a nota.

Lilie Price e William True, filhos da artista, encerraram o comunicado pedindo que os fãs da atriz respeitem o momento de luto da família.

"O entusiasmo e a paixão pela vida de nossa mãe, seus filhos, netos e seus muitos animais, sem falar na eterna alegria de criar, foram incomparáveis e nos deixam inspirados a viver a vida ao máximo, assim como ela. Agradecemos por seu amor e orações e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil", concluiu o comunicado.

CARREIRA

Kirstie Alley nasceu em 12 de janeiro de 1951, na cidade de Wichita, nos Estados Unidos, e se mudou para Los Angeles no início dos anos 80 para estudar designer de interiores.

Entretanto, Alley viu o destino guiá-la para dar o pontapé na carreira como atriz em 1982, no filme "Jornada nas Estrelas II - A Ira de Khan". Na sequência, ela emendou trabalhos no filme "Blind Date" e a série "North and South".

Cinco anos depois, a artista começou a ganhar atenção do público norte-americano por estrelar a comédia "Summer School", ao lado de Mark Harmon, além de entrar para o elenco da série cômica "Cheers".

O auge da carreira de Kirstie Alley foi em 1989. A artista brilhou como par romântico do ator John Travolta no filme "Olha quem Está Falando" e ganhou fama internacional com o papel de Mollie.

O sucesso do longa pelo mundo, inclusive, fez o casal protagonizar mais duas sequencias da franquia: "Olha quem está falando Também" e "Olha quem está falando Agora".

Alley venceu um Emmy e um Globo de Ouro, em 1991, por seu desempenho na série "Cheers". Já em 1994, a famosa faturou o seu segundo Emmy pelo trabalho no filme "David's Mother".

Outros trabalhos de destaque de Kirstie Alley foram no filme "As Namoradas do Papai" e a série "Veronica´s Closet" (1997-2000). Seu último trabalho na televisão, segundo o site IMDB, foi em "Scream Queens" e "The Goldbergs", em 2019.

HOMENAGEM DE TRAVOLTA

Assim que houve o comunicado da morte de Kirstie Alley, o ator John Travolta, que foi seu par romântico em "Olha quem está falando", usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor.

Em 2012, Kirstie Alley confessou ao programa de Barbara Walters que ela e John Travolta quase ficaram juntos nas gravações de "Olha quem Está Falando". No entanto, o seu relacionamento com o ator Parker Stevenson a impediu de fugir para viver o romance.

"Acredite, isso levou tudo o que eu tinha, dentro, fora, não importa, para não fugir e casar com John. E ficar com John para o resto da minha vida", disse ela.

Apesar da atração, Kirstie nunca viveu um romance com Travolta fora das telonas. Ela foi casada com Bob Alley e Parker Stevenson, com quem adotou dois filhos.