'Modo Turbo' de Luísa Sonza, Pabllo e Anitta faz sucesso no exterior; veja

A música “Modo Turbo”, de Luísa Sonza em parceria com Anitta e Pabllo Vittar, está no topo das paradas no Brasil e também anda se espalhando mundo afora.



O clipe mega elogiado (inclusive pela rapper americana Cardi B), que foi lançado na última segunda-feira, já conta com 12 milhões de reproduções no YouTube, e os números não param de subir.

No Spotify Brasil, o single alcançou o posto de maior lançamento da história nas primeiras 24h. No global, ganhou o título de maior lançamento de música 100% em português nas primeiras 24h.

Modo Turbo alcançou também ótimas colocações em Portugal, no Chile, Argentina, Colombia, Peru, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. O Google registrou, ainda, que a música foi o termo mais pesquisado no Brasil no dia 21 de dezembro.

A música deve fazer parte do novo álbum de Luísa Sonza, previsto para o próximo ano.

Elogios de Cardi B

A rapper americana afirmou que "nunca viu um clipe como esse, nem entre artistas americanos", ao mencionar "Modo Turbo", de Luísa em parceria com Pabllo e Anitta.