Cardi B elogia 'Modo Turbo', de Luísa Sonza, e diz que nunca viu um clipe como esse

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper americana Cardi B, 28, elogiou o novo clipe de Luísa Sonza, 22, lançado nesta segunda-feira (21) em parceria com Anitta, 27, e Pabllo Vittar, 26. Em suas redes sociais, ela afirmou que o clipe é incrível, após ser questionada por um fã.

"Nunca vi um clipe como esse. Nem entre artistas americanos", afirmou Cardi B, que fez uma parceria recentemente com Anitta, na música "Me Gusta", e antes mesmo do lançamento de "Modo Turbo", já se dizia ansiosa para ver o resultado.

Em conversa com a imprensa, pouco antes do lançamento do novo trabalho, Anitta, Luisa Sonza e Pabllo Vittar disseram que adorariam fazer uma nova parceria com a rapper americana. Anitta, no entanto, ponderou sobre a agenda cheia da americana.

"Modo Turbo" deverá fazer parte do próximo álbum de Luísa Sonza, previsto para o primeiro semestre de 2021. No novo clipe, ela traz o rebolado, o brilho e o colorido já conhecido, mas com as três dando vida a personagens de um game, com direito a roupas estilosas, armas e até superpoderes.*