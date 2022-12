Mirella recebe DJ da ex de Viih Tube e 'De Férias' tem surub4 com luz acesa; vídeo

No décimo episódio do "De Férias com o Ex: Caribe", MC Mirella voltou a protagonizar a noite, recebendo um "DJ" de Bruno Magri, ex-namorado de Viih Tube.

É TRETA! @willguimaraes chega no quarto no momento em que a @badmirella ta participando da put4ria.#DeFériasSalseiroVIP pic.twitter.com/X7rD9arWWd — MTV BRASIL (@MTVBrasil) December 16, 2022



Com o seio de fora, a funkeira fez caras e bocas ao receber as carícias íntimas do influencer. Depois, essa pegação causou problemas para Mirella com Will, que flagrou a ficante no amasso com outro às escondidas.

Para piorar, o tablet o convocou a chamar alguém para a suíte master, e ele prontamente escolheu Mirella, causando uma DR enorme entre ela e Will.

Os participantes novatos Mellanie e Renan também pegaram geral já no primeiro dia. No mesmo quarto onde Mirella pegou Bruno, rolou uma mini suruba, com direito aos participantes chupando os seios de Mellanie.