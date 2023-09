Mingau passa por nova cirurgia para aliviar pressão craniana e segue na UTI

O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, com a finalidade de auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30.

A prisão do primeiro suspeito de ter efetuado o disparo ocorreu em uma casa da Ilha das Cobras. Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram ao local após colaboração de testemunhas e de informações do setor de inteligência da delegacia da área.

Em nota, o hospital de Paraty afirmou que Mingau deu entrada na unidade às 22h39, com caso grave de ferimento por projétil de arma de fogo no crânio. O baixista viajava a negócios —ele é dono de uma pousada em Trindade, distrito de Paraty.

O baixista foi hospitalizado após ser baleado na cabeça em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na noite de sábado (2). Ele teria sido alvo de uma suposta tentativa de assalto.

