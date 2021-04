Marido de Paulo Gustavo se diz admirado com a força do ator que luta pela v

“Estamos cansados? Um pouco... mas com muita fé na recuperação e na comemoração dessa vitória! Desde quando dias difíceis vieram, minha fé se fortaleceu e minha força se refez! Nossa Senhora de Fátima veio trazer boas energias e bençãos ao seu filho Paulo, a mim e às equipes de cuidados. São Padre Pio, Padre Guido, Santa Dulce dos Pobres.... estamos todos unidos pela recuperação desse guerreiro que é Paulo Gustavo. Já admirava sua força e energia, mas agora estou impressionado, e cada vez mais apaixonado pela garra dessa pessoa tão incrível e iluminada! Não é à toa que toca tanto as pessoas!!! Ele realmente não é só cativante. É sobrenatural! É inacreditável! E a fé combina com ele. Sua força física, sua energia vital e as ajudas divinas somadas vão trazer ele de volta pra todos nós que ansiamos tanto por isso", disse.

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, comentou sobre o estado de saúde do ator após a divulgação do novo boletim médico nesta quinta-feira (15).

