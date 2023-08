Marido de Paula Toller detona show de Alok: 'Só com muita droga na cabeça'

"Se tivesse umas chacretes [como as dançarinas do Cassino do Chacrinha eram chamadas] ia ser mais divertido!", debochou.

"Fala sério?? Só de graça ou com muita droga na cabeça!! O maluco fica tomando água!!! E tocando playback.", escreveu ele no Instagram.

Lui Farias, marido de Paula Toller, detonou o show de Alok, que aconteceu neste sábado (26), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento foi em comemoração aos 100 anos do Copacabana Palace.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.