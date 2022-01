Mariana Rios dá beijo em João Guilherme, 17 anos mais novo

Mariana Rios e João Guilherme posaram dando um selinho, em uma foto publicada pela a artista no Instagram, neste domingo (9). "Oh, mãe! Olha como o João Guilherme tá no baile!!!", brincou ela na legenda. Os dois estão curtindo o início do ano em Fernando de Noronha.

Mariana tem 36 anos e João Guilherme, 19. O rapaz está ‘na pista’ após o fim do namoro com Jade Picon, e ela também está aproveitando a solteirice.

Ela e o ator fazem parte do elenco de "De Volta aos 15", da Netflix, com Maisa Silva. "Que remix de De Volta aos 15 é esse?", brincou Maisa nos comentários.

Nesta semana, Mariana conversou com os seguidores após ser apontada como affair do ator Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel. "Não sou muito de falar da minha vida pessoal, mas agora senti uma certa necessidade, porque está me incomodando um pouco. Há algum tempo que meu nome vem saindo: 'Mariana foi vista aos beijos...' Não tem uma prova, uma foto... Cada hora me colocam com uma pessoa diferente", desabafou em uma sequência de stories.

"Eu não estou com ninguém. Aliás, faz tempo que eu não estou com ninguém. Estou fazendo uma viagem com um monte de amigos. Fui numa festa, dancei forró com mais de 20 pessoas, todos meus amigos. E a gente não pode nem fazer isso, porque se você dança, quer dizer que você já beijou a pessoa... É muito chato, porque às vezes, sai uma matéria relacionada a alguém que, de repente, está com alguém, está com outra pessoa, e eu fico no meio dessa confusão. Então, parem, por favor", pediu a atriz, que ainda brincou: "Poxa, fico levando a fama e nem deito na cama".