MC Mirella e João Guilherme passam a noite juntos em novo apartamento do ator

Recém-separada, MC Mirella teria passado a noite no novo apartamento do ator em São Paulo. De acordo com Leo Dias, a funkeira acabou esquecendo um cartão no imóvel e pediu para que um motoboy fosse até o local buscar. João Guilherme e Mirella começaram a ser “shippados” pelos internautas ainda na Farofa da Gkay, quando ele tentou roubar um beijo da cantora. Desde lá os fãs de ambos torcem para que o casal seja real. Recentemente, o filho de Leonardo foi visto aos beijos com a ex-BBB Viih Tube em uma boate. O jovem de 19 anos tem “passado o rodo” desde que terminou o namoro com Jade Picon em outubro.

