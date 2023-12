Maceió sob risco, conflito Guiana-Venezuela, George Santos expulso da Câmara dos EUA e outras notícias do dia

Anvisa sugere manter proibição de cigarros eletrônicos e aprova consulta pública. Não há evidência de redução de danos a fumantes ou queda no contrabando com liberação da venda, diz agência.

Governo Lula vai pagar precatórios atrasados do INSS até 31 de dezembro após decisão do STF. Justiça Federal afirma que os valores estarão disponíveis para saque dos credores em janeiro de 2024.

Dino deve ser 5º negro na história do STF, mas compromisso com pautas raciais é incógnita. Ministro mudou autodeclaração de branco, em 2014, para pardo, nas eleições de 2018, quando foi eleito governador do Maranhão.

