Luísa Sonza rebate boato de que ela e Whindersson gravarão clipe juntos; entenda

Luísa deu a entender que não queria o fim do namoro com Vitão, mas que o relacionamento acabou devido aos ataques que o casal sempre recebeu na internet.

Segundo Erlan Bastos, do Em Off, Luísa teria convidado Whindersson para ambos gravarem uma música e um clipe juntos, como um pedido de perdão e uma conscientização para o perigo de comentários de ódio na internet. Segundo a publicação, a música seria lançada em dezembro e Luísa pretende manter uma amizade saudável com o ex.

