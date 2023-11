Lucas Souza fala sobre conversas com homens no casamento com Jojo Todynho

“O meu posicionamento sobre a Jojo é único: 'Jojo, tenho gratidão por você'. Foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi um relacionamento que só me amadureceu. Tive meus erros com você, como imaturidade e como garoto”.

Fora da Fazenda, Lucas Souza falou sobre a declaração polêmica de Jojo Todynho que afirmou que o militar trocava mensagens com homens durante casamento com a funkeira. Esse teria sido um dos motivos da relação chegar ao fim.

