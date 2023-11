Gil do Vigor é apontado como pivô da separação de Jojo Todynho e Lucas Souza

Gil do Vigor se manifestou após ser apontado como pivô da separação de Jojo Todynho e Lucas Souza. O ex-BBB negou ter sido um dos homens que trocou mensagens com o militar, que era casado com a cantora.

O que aconteceu? Na manhã desta terça (21), Jojo abriu o jogo sobre o divórcio com Lucas e afirmou que o término ocorreu após ela flagrar troca de mensagens do marido com outros homens.

Eis que o jornalista Matheus Baldi sugeriu que um dos homens da troca de mensagens seria Gil do Vigor. "Hoje eu acordei com um vigor impressionante", soltou o jornalista nos stories.

O ex-BBB negou e ainda falou em processo. "Eu cheio de coisas para estudar e o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia. Muita oração e muito jejum viu? E depois uns processos para quem inventa mentiras ou da a entender!!! E isso. Bom dia que tenho mais o que fazer. Oie oie!", escreveu Gil no X, antigo Twitter.