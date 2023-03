Lipo LAD: Saiba como funciona a cirurgia plástica queridinha dos famosos

A lipo HD é feita por meio de pequenos furos em áreas próximas de onde a gordura será retirada, como na região pubiana, no quadril, na virilha, por exemplo. Por esses portais, uma cânula é introduzida e suga a gordura de acordo com a anatomia do paciente. A cirurgia é feita sob anestesia e em ambiente hospitalar.

Cerca de um mês após o procedimentos os resultados começam a aparecer, mas só ficam visíveis depois de seis meses da cirurgia. Outro alerta é que para se ter um melhor resultado o indicado é que o paciente já tenha um corpo atlético para combinar com o restante do corpo.

