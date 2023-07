Léo Santana vira dublador em 'As Tartarugas Ninja'

Léo Santana compartilhou que teve a oportunidade de contar com a direção de dublagem de uma voz muito experiente e conhecida pelo público. “É minha primeira vez dublando, ainda mais em uma produção desta magnitude, mas pude contar com a direção de Wendel Bezerra, que é a voz de diversos filmes e desenhos que o público já assistiu”, explicou.

Na estreia como dublador, Léo conta que ficou assustado com a responsabilidade. “Quando o convite chegou até mim, de fato, eu fiquei um pouco assustado, ainda mais quando soube que era para ‘As Tartarugas Ninja’, que fez parte da minha infância e adolescência - e acho que de todo brasileiro. Me senti muito lisonjeado”, disse o cantor.

O cantor baiano Léo Santana foi confirmado como dublador do filme de animação “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, da Paramount Pictures. Ele dá voz ao personagem Genghis Rã, o menor dos mutantes que faz parte do grupo comandado pelo personagem Super Mosca, e se une a Any Gabrielly no time de dubladores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.