Leo Santana e Lore Improta divulgam vídeo inédito do casamento em mansão

"No dia 20 de fevereiro, eu e Léo oficializamos a nossa união e nos tornamos a família Improta Santana. Só sei agradecer a Deus por ter encontrado o amor da minha vida, por amar e ser amada e pela união das nossas famílias. Esse vídeo mostra tudo que aconteceu nesse dia tão especial: nossos preparativos, a cerimônia, as músicas escolhidas para cada momento, nossos votos, a dança de casados e a emoção de todos. Chorei na hora, chorei assistindo e vou chorar sempre que lembrar desse momento tão especial. Leandro, eu te amo! Que Deus nos abençoe hoje e sempre", se declarou Lorena ao compartilhar o vídeo completo.

Leo Santana e Lorena Improta mostraram nesta sexta-feira (26) imagens inéditas do casamento dos dois, que aconteceu no dia 20 de fevereiro, na mansão do cantor em Salvador, na Bahia. "Momentos que jamais esquecerei em minha vida! Te amo, Neni!", escreveu o cantor.

