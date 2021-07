Leo Dias expõe perfis de fofoca que recebem dinheiro de famosos em troca de divulgação no Instagram

Um negócio na internet que lucra com divulgação de influencers e famosos, e até com derrubada de perfis de redes sociais na internet, foi exposta neste domingo (4) pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o colunista, perfis de fofoca que dominam o Instagram cobram para falar bem de celebridades, e os valores podem chegar até R$ 200 mil.

Leo Dias listou alguns perfis que fazem parte da chamada “banca digital”: Tricotei, Central da Fama, Gossip do Dia, MigaSuaLoca, Subcelebrities, XuxaNaNave, Cutucadas, Babados, Rainha Matos, GarotxDoBlog, Alfinetei, Nazaré Amarga, Choquei e Fofoquei.

Uma atriz global teria feito orçamentos em torno de R$ 20 mil para divulgar uma transformação nos cabelos. O valor diretamente com a pessoa não passa muito disso e pode ir até R$ 50 mil. Já se a negociação for com marcas, o preço pode chegar a R$ 200 mil.

Ainda segundo Dias, os artistas pop são os que mais fazem uso do tipo de serviço para divulgar os seus trabalhos.