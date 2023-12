Laudo aponta que fã de Taylor Swift morreu por exaustão térmica

Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swift, que morreu durante show da cantora no Rio de Janeiro, foi causada por exaustão térmica devido a exposição ao sol, segundo apontou o laudo divulgado pelo Bom Dia Rio.

A perícia apontou que a jovem teve um choque cardiovascular e comprometimento grave dos pulmões. No documento é citado ainda uma hemorragia alveolar, rompimento de vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, congestão polivisceral, paralisação de vários órgãos por conta da exposição ao sol.

O primeiro show da 'The Era Tour' realizado no Rio ocorreu no dia 17 de novembro, no estádio Nilton Santos. Naquele dia, o estado registrou ondas de calor de 60ºC.

Ana veio do Mato Grosso do Sul até a capital carioca para assistir a cantora, mas no início do show ela passou mal e veio à óbito.