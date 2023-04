Latino critica foto de Maíra Cardi com Thiago Nigro e a filha: 'poderia ter poupado o seu ex'

“Achei Top a foto! Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu ex dessa foto, né?! Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com seu ex, já que Arthur tem um amor tão incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não esteja 100% bem resolvido”, escreveu o cantor.

Domingo de Páscoa também tem treta entre os famosos. O cantor Latino criticou a foto de Maíra Cardi em que ela aparece com o novo namorado Thiago Nigro e a filha Sophie. A coach havia postado mais cedo uma série de fotos com a família.

