Maíra Cardi posta 1ª foto em família com Thiago Nigro e a filha Sophia

Maíra Cardi publicou sua primeira foto em família ao lado do namorado Thiago Nigro e a filha Sophia, neste domingo (9).

A coach fitness fez uma reflexão sobre as reais conquistas da vida. "Tem coisas que só aprendemos com o tempo e com a vivência, uma delas são as coisas que REALMENTE importam da vida! Para a grande maioria das pessoas somos muito novos para já termos chegado onde chegamos , em termos de conquistas palpáveis, coisas rótulos, dinheiro!", iniciou.

"Dizer que dinheiro não trás felicidade quando não se tem ou nunca se teve tanto assim, é o mesmo que dizer que prefere frio sem ter conhecido o calor ou você e versa! Após fazer muito dinheiro, fama, e poder comprar tudo que desejamos, podemos afirmar com propriedade que o que não se compra é o que realmente importa de verdade!".

"A boa notícia é que para se ter a felicidade não precisa pagar um real e nem perder noites e noites de sono! A notícia ruim é que a felicidade não se vende em nenhum lugar do mundo por nenhum dinheiro do mundo, e é similar a encontrar uma pérola na areia do mar!".

"A vivência a experiência é uma escola de grande valia, as vezes só podemos ser eternamente gratos e ter a certeza de que somos felizes, porque tivemos experiências ruins e boas, a frase “Tem tudo a ver com ELE” ou “Quando é como eu quero é sobre ELE, e quando não é também” nunca fez tanto sentido! vc só saberá o que é doce, se já tiver sentido o gosto amargo! #amor", escreveu.