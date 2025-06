Kardashians, Oprah, Bill Gates e Usher estão entre os convidados do casamento de Jeff Bezos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casamento luxuoso de Jeff Bezos e Lauren Sánches em Veneza, na Itália, contou com a presença de nomes muito conhecidos na imprensa norte-americana. A apresentadora Oprah Winfrey, o multimilionário Bill Gates e o cantor Usher estão entre os convidados que compareceram à cerimonia privada realizada na sexta-feira (27), além do quarteto formado pelas irmãs Kylie e Kendall Jenner e Kim e Khloe Kardashian.

A lista de convidados incluía ainda nomes como o do ator Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o jogador de futebol americano Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen.

Parte de uma celebração com duração de vários dias, a cerimônia aconteceu na ilha histórica de San Giorgio Maggiore. Os cerca de 200 convidados foram fotografados no início da tarde embarcando em táxis aquáticos em direção às festividades.

Depois disso, houve um apagão de fotos nas redes sociais, com alguns dos convidados compartilhando apenas as imagens da Vogue Magazine neste sábado (28). A revista publicou uma edição digital com a cobertura do casamento.

A cerimônia foi realizada em um grande anfiteatro ao ar livre, com uma serenata de Matteo Bocelli, filho do cantor de ópera Andrea Bocelli.

Já neste sábado (28), o casal ofereceu uma festa no Arsenale, antigo estaleiro medieval em um distrito ao leste da cidade, para encerrar as celebrações.

Apesar do incômodo de parte da população em receber o evento em Veneza, autoridades locais defenderam a recepção do casamento do magnata CEO da Amazon, um dos mais ricos do mundo. Cerca de 1.000 pessoas foram às ruas protestar contra o evento neste sábado. Na quinta-feira, um manequim de Bezos foi visto flutuando com dinheiro falso em uma jangada pelos canais próximos à Ponte Rialto.