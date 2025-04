Justin Bieber filma paparazzi o cercando na rua: 'igual um animal no zoológico'

Justin Bieber releases footage on his IG showing paparazzi harassing him the moment he steps outside pic.twitter.com/brizwo6hL7 — ryan (@scubaryan_) April 25, 2025

Justin Bieber impressionou ao mostrar como é ser cercado por paparazzi praticamente todas as vezes que ele decide sair nas ruas. Na madrugada desta sexta-feira, 25, o cantor de 31 anos filmou e divulgou no Instagram o momento em que era abordado por vários fotógrafos com flashes na sua frente enquanto ele tentava passar ao sair de um estabelecimento.

“Isso é vida real? Um zoológico, como se eu fosse um animal, esses desgraçados.

Valeu ao pessoal do Soho House por cuidar de mim.

VOCÊS NÃO VÃO ME EXPULSAR DE LA SÓ POR EXISTIR.” - Justin Bieber via Instagram Stories. pic.twitter.com/NK3ozPzyYV — Justin Bieber Brasil (@justinbieberbr) April 25, 2025

"Olha só isso", disse ele enquanto filmava. Na legenda, Bieber escreveu: "Isso tem que parar". Em outro momento, ele desabafou afirmando que era tratado como um animal no zoológico. Recentemente, começaram a circular alguns dessa abordagem invasiva dos paparazzi com o cantor, incluindo quando ele está acompanhado do filho Jack Blues Bieber, de 8 meses. Há anos, o artista questiona a invasão de seu espaço enquanto é fotografado nas ruas.

Após a repercussão do vídeo postado por ele, Bieber comentou sobre o assunto, afirmando que não vai se mudar de Los Angeles por conta dos paparazzi e pedindo a Deus paciência para "não arrancar a cabeça desses caras". "É constrangedor, mas dito isso: não quero ter nada a ver com isso, agora que sou um adulto, com esposa e filho. Só quero estar imerso na cultura, aprendendo com todo mundo. E ser um defensor do amor e da igualdade.", disse.

Confira a repercussão:

a prova de que ele já foi educado um milhão de vezes e de nada adianta.. justin bieber o dia que você quiser cair no soco com um paparazzi nos estaremos do seu lado pic.twitter.com/CZiLZn2RHF — cams (@jaobizzle) April 11, 2025

tenho dito, nenhuma celebridade, principalmente masculina, sobreviveria uma dia na pele de britney spears… o que justin bieber tá passando com paparazzi não é nada perto do que a princesa do pop já passou https://t.co/aiYvqsOUfO pic.twitter.com/PXWqvmPh4N — ighu (@ighusoliveira) April 25, 2025

Justin Bieber recently crashed out on paparazzi pic.twitter.com/fDcM0aJX6Z — Daily Loud (@DailyLoud) April 10, 2025