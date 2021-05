Juliette revela que vai gravar com Chico César a música ‘Deus me Proteja’

A carreira de cantora de Juliette Freire pode engrenar. A campeã do BBB 21 irá se unir ao conterrâneo Chico César para gravar a música “Deus me Proteja”. Ela revelou que assim que tiver “algum tempo pra respirar”, vai gravar a canção que viralizou em sua voz durante o reality show.

Juliette cantando “deus me proteja” no encerramento do JPB pic.twitter.com/hcNZwwN2ZQ — Updates Juliette (@UpdatesJuliette) May 8, 2021

Cheia de compromissos desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Juliette disse que não decidiu o que seguirá como carreira, mas irá atrás "do que lhe der paz".

"O povo diz que sou cantora. Não sou cantora ainda. Eu amo a música e amo cantar, então posso estudar e me tornar cantora. A gente tira leite de pedra. O que colocar, a gente faz. Vou fazer o que me der paz, o que me der felicidade porque dinheiro já tenho", brincou ela.

Impressionado com o sucesso da sua canção de 2008, Chico César elogiou Juliette e disse que adoraria cantar com ela: "O fato de ela ter aparecido agora, na voz de uma mulher paraibana, foi bem simbólico e me deixa muito feliz. Sou muito grato a ela", disse, em entrevista à Folha de S. Paulo.