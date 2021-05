Juliette manda apoio para Gil após ataque homofóbico de dirigente do Sport

A vencedora do BBB21, que manteve uma amizade com Gil no reality mesmo após desavenças, escreveu no Twitter: “Seremos resistência a qualquer tipo de preconceito. Conte comigo, Gil”.

Juliette mandou uma mensagem para Gilberto após o ex-BBB sofrer um ataque homofóbico do dirigente do Sport Club, Flávio Koury.

