Juliana Paradela faz novo desabafo e manda recado para amante de Luis Fabiano

A quarta filha do ex-jogador está prestes a nascer. "Já está pra nascer. Sim, pasmem, ela está grávida de sete meses e só soubemos disso ontem. Desejo que a criança venha com saúde e que seja amada e cuidada por eles”, finalizou.

Juliana detonou o ex-marido. "Sinto pena dele, do fundo do coração, porque ele perdeu tudo o que tinha de mais valioso na vida e já se deu conta disso. Sobre a futura mamãe (antes amante, agora atua) também sinto pena, porque nunca poderá viver um amor pleno e verdadeiro com ele. Porque como há diz a canção, 'marido os outros não é presente de Deus' e o karma vem" , acrescentou.

Juliana Paradela, agora ex esposa de Luis Fabiano, voltou a fazer um novo desabafo sobre a traição do ex-jogador. A advogada contou que iniciou o processo de separação e que a amante está grávida de 7 meses.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.