Juju Salimeni dá basta em namoro com empresário após 1 ano e meio

Segundo fontes, ela teria terminado tudo no último final de semana. O motivo seria o excesso de ciúmes do empresário. Ele inclusive já apagou todas as fotos com Juju e os dois não se seguem mais nas redes sociais.

Chegou ao fim o namoro de Juju Salimeni com o empresário Helisson Dias. Segundo o colunista Leo Dias, o relacionamento do casal, que iniciou em dezembro de 2019 já estava desgastado há um tempo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.